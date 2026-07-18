Cuidado con lo que se comparte en redes sociales

Durante las vacaciones solemos publicar más contenido en redes sociales: Fotos, historias y videos forman parte de cómo compartimos nuestras experiencias. Sin embargo, esas publicaciones también pueden revelar información que muchas veces pasa desapercibida.

Esta práctica, conocida como oversharing, consiste en compartir más información de la necesaria en redes sociales.

Información como la ubicación, la duración del viaje, los lugares que visitamos o la frecuencia con la que publicamos forma parte de nuestra huella digital y puede aportar datos sobre nuestros hábitos y actividades.

Si esa información es pública, puede ser utilizada para personalizar estafas, realizar ataques de ingeniería social o facilitar otros tipos de fraude.

Adoptar hábitos de publicación más seguros ayuda a reducir estos riesgos.

Algunas recomendaciones:

Evitá publicar tu ubicación en tiempo real

Compartí las fotos una vez que hayas dejado el lugar o finalizado el viaje

Revisá quién puede acceder a tus publicaciones

Evitá mostrar información personal o datos que no sea necesario compartir

Cuidar la información que compartimos también forma parte de la seguridad digital.

Relacionado