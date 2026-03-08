Un mural recuerda a Wanda Taddei en Mataderos; reclaman que Vázquez no salga
A 16 años del femicidio de Wanda Taddei (asesinada en febrero de 2010 por el baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez), se inauguró un mural en el barrio de Mataderos, con la presencia de los familiares de la joven, quienes reclamaron que el femicida no acceda a las salidas transitorias.
El padre de Wanda, Jorge Taddei, de 84 años, indicó que se le enviaron mails al juez de Ejecución Penal N.º 3, Axel López, para que no le otorgue el beneficio de salidas transitorias al asesino. Vázquez se encuentra en una lista de período de prueba durante un año, luego de que el magistrado le denegara el pedido en 2021, 2023 y 2024.
Tanto Jorge como Beatriz Regal, madre de Wanda, presenciaron la inauguración rodeados de seres queridos, aferrados a carteles y panfletos de “Ni una menos”. La gigantografía mostró a la víctima con su mascota, la leyenda “El amor no mata” y varias mariposas que la rodean.
El 10 de febrero de 2010, en la casa donde vivían Wanda y Eduardo, el músico la roció con alcohol, tomó un encendedor para provocarle quemaduras a la joven. La llevó al Hospital Santojanni, pero por la gravedad de las quemaduras debió ser trasladada al Sanatorio de Quemados, donde finalmente murió 11 días después.
En junio de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº20 de la Capital Federal condenó a Vázquez a 18 años de prisión por el delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta. Dicha sentencia se unificó con las penas por la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, y por tenencia de plantas de marihuana. El 18 de septiembre de 2013, tras la apelación de la querella y la revisión del fallo, la Cámara de Casación descartó la existencia de ese atenuante y agravó la pena a prisión perpetua.