8 de marzo de 2026

NOTAS RELACIONADAS

11-escuela adultos

Escuela de Oficios y Primaria para adultos, en Parque Avellaneda

La Bocina 28 de febrero de 2026 0
13-nueva escuela

La Ciudad recupera un viejo edificio del barrio Parque Avellaneda, para una nueva escuela

La Bocina 13 de enero de 2026 0
04 (1)

Parque Avellaneda: detienen a empleado que robaba en la fábrica donde trabajaba

La Bocina 5 de enero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

femicidios

En 2 meses, perdieron la vida 43 personas, víctimas de femicidios

La Bocina 8 de marzo de 2026 0
wanda

Un mural recuerda a Wanda Taddei en Mataderos; reclaman que Vázquez no salga

La Bocina 8 de marzo de 2026 0
cecilia grierson tomando examen en facultad medicina - 1909

DÍA DE LA MUJER. Historia de la lucha feminista en Argentina

La Bocina 8 de marzo de 2026 0
marie curie

DÍA DE LA MUJER. Historia de la lucha feminista en el mundo

La Bocina 8 de marzo de 2026 0