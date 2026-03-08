Un mural recuerda a Wanda Taddei en Mataderos; reclaman que Vázquez no salga

A 16 años del femicidio de Wanda Taddei (asesinada en febrero de 2010 por el baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez), se inauguró un mural en el barrio de Mataderos, con la presencia de los familiares de la joven, quienes reclamaron que el femicida no acceda a las salidas transitorias.

El padre de Wanda, Jorge Taddei, de 84 años, indicó que se le enviaron mails al juez de Ejecución Penal N.º 3, Axel López, para que no le otorgue el beneficio de salidas transitorias al asesino. Vázquez se encuentra en una lista de período de prueba durante un año, luego de que el magistrado le denegara el pedido en 2021, 2023 y 2024.

