DÍA DE LA MUJER. Historia de la lucha feminista en Argentina

La rebelión de las mujeres es identificable en todo tiempo y lugar. En Argentina, la llegada masiva de inmigrantes al país a fines del siglo XIX terminó de dar forma a los primeros feminismos nacionales y constituyó la antesala de interminables luchas libradas por la igualdad de género.

SÍNTESIS DEL FEMINISMO AUTÓCTONO

1830- Periódico La Aljaba, dedicado al “bello sexo” argentino. Primera publicación dirigida a mujeres.

1885- Primera egresada universitaria (Élida Paso).

1891- Primera huelga de trabajadoras del servicio doméstico.

1896- Periódico La Voz de la Mujer (comunista anárquico).

1900- Cecilia Grierson funda el Consejo Nacional de Mujeres.

1902- Constitución del Centro Socialista Femenino por iniciativa de las hermanas Chertkoff.

1904- Fundación de la Asociación de Universitarias Argentinas.

1905- Creación del Centro Feminista, la Liga Feminista Nacional y el Centro Feminista de Libre Pensamiento.

1906- Huelga de las Fosforeras: lucha protagonizada por las obreras de la Compañía General de Fósforos que comenzó en Barracas, Avellaneda y Paraná.

1910- Entre el 18 y el 23 de mayo se desarrolló el Primer Congreso Internacional Femenino en Buenos Aires.

1911- Julieta Lanteri logra votar en las elecciones de concejales en Buenos Aires.

1916- Fundación del periódico Tribuna Feminista por parte de Carolina Muzzilli, quien también fue su directora (socialista).

1919- Fundación del Partido Nacional Feminista. Alicia Moreau, entre otras, participa de la creación del Comité Pro Derecho del Sufragio Femenino.

1920- Aparición de la revista Nuestra Causa (socialista).

1932- La Cámara de Diputados aprueba el voto femenino, pero no se trata en el Senado. Se crea la Agrupación de Mujeres de Letras y Artes, en cuya primera comisión participaron, entre otras, Salvadora Medina Onrubia y Alfonsina Storni.

1947- Se sanciona la Ley del Sufragio Femenino.

1951- Las mujeres votan por primera vez en elecciones nacionales.

1970- Surge la Unión Feminista Argentina (UFA).

1972- Fundación del Movimiento de Liberación Feminista (MLF).

1977- Primera Ronda a la Plaza de las Madres de Plaza de Mayo.

1978- Constitución de la Asociación Juana Manso en Córdoba.

1979- Unión de Mujeres Socialistas. Aparece el CEM (Centro de Estudios de la Mujer).

1982- Surgimiento de ATEM (Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer) 25 de Noviembre, Amas de Casa del País, Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas.

1983- Creación del colectivo Lugar de Mujer que acompaña las primeras leyes a favor de las mujeres.

CECILIA GRIERSON (1859-1934)- PRIMERA MÉDICA ARGENTINA

Obstetra y kinesióloga, no pudo trabajar como cirujana a pesar de ser la primera mujer que obtuvo el título habilitante. Luchó denodadamente por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Participó en congresos internacionales y elaboró un estudio sobre el Código Civil que permitió un importante cambio en la legislación en beneficio de la mujer casada.

En 1910 presidió el Primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, convocado por la Asociación de Mujeres Universitarias. Creó escuelas y otros establecimientos educativos con actividades distintas a la medicina y fue pionera en el tratamiento de niños con capacidades especiales.

Fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico del país. Trabajó en el Hospital San Roque (hoy Hospital Ramos Mejía). Colaboró en el primer nacimiento por cesárea hecho en Argentina (1892).

JULIETA LANTERI (1873-1932)- LA PRIMERA SUFRAGISTA

En 1907 se diplomó: fue la sexta doctora en Medicina. El 26 de noviembre de 1911 se convirtió en la primera mujer en votar en Argentina y en Sudamérica al hacerlo cuarenta años antes que las demás mujeres.

En 1919 se postuló como diputada nacional (porque, aunque no votaran, nada impedía a las mujeres ser candidatas) por el Partido Feminista Nacional, el cual fundó antes de que las mujeres pudieran sufragar. Organizó congresos, apoyó huelgas y construyó sindicatos.

Denunciaba las condiciones inhumanas de las obreras, luchaba contra proxenetas y funcionarios que se enriquecían con la explotación sexual, exigió el derecho al divorcio y terminar con el poder de la Iglesia sobre la vida de las personas. En 1924, se presentó por el Partido Feminista Nacional y solo fue superada por Alfredo Palacios -del Partido Socialista- .

Sergio Javier Agunin

Foto: Archivo General de la Nación

