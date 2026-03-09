Más Servicios en Tu Barrio en Villa Mitre, Liniers y Parque Avellaneda

El programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos de lunes a sábados mediante sus stands móviles en parques y plazas de los barrios de Villa General Mitre, Barracas, Liniers y Parque Avellaneda.

El lunes 9, el operativo funcionará en horario vespertino, de 16 a 20 horas, en la Plaza Roque Sáenz Peña (Av. Boyacá y Av. Juan B Justo), en Villa General Mitre. El resto de la semana, las oficinas móviles estarán disponibles de 9 a 14. En ese horario, el martes 10 y el miércoles 11 se ubicarán en la Plaza Colombia (Av. Montes de Oca y Brandsen), en Barracas; el jueves 12 y el viernes 13 en el Shopping Liniers (José León Suárez y Coronel Ramón Lorenzo Falcón), en Liniers, y el sábado 14 en el Parque Avellaneda (Av. Directorio 4044).

En cuanto a los días de atención por servicios, Atención Social funcionará de martes a sábados; y el asesoramiento a vecinos en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE estará operativo de lunes a sábados, al igual que Defensa al Consumidor, que atenderá durante toda la semana.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de se realizará los martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá los martes, jueves, viernes y sábados. Además, los martes y jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El Ente Regulador de servicios públicos de la Ciudad atenderá de martes a viernes, los mismos días en que los ciudadanos pueden realizar inscripciones y cambios de instituciones educativas. Asimismo, habrá espectáculos culturales los días viernes y sábados en Liniers y Parque Avellaneda.

Durante todos los días de funcionamiento del operativo se podrán tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados. A lo largo de la semana también será posible gestionar los subsidios de luz, agua y gas, y recibir asesoramiento sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad.

De martes a sábados, los vecinos podrán presentar reclamos o recibir asesoramiento en la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

La vacunación antigripal y contra el Covid se ofrecerá de lunes a viernes, con cupos limitados. El operativo incluye, también con cupos limitados y con reserva de turno previo, la entrega de anteojos los días lunes, martes, jueves y sábados, y atención odontológica los martes, miércoles y sábados.

Otra de las prestaciones que forma parte del despliegue es la presencia del stand Repara Móvil, un espacio donde se pueden arreglar objetos, promoviendo el reciclaje, que funcionará esta semana el jueves, viernes y sábados. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

Relacionado