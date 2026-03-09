Ornella Muti, la belleza hecha mujer, acaba de cumplir 71 años. Millones de personas seguimos hechizados por su hermosura. La vejez no podrá con nuestro amor imposible.

Fue, es y será Ornella Muti, sinónimo de belleza imposible de igualar. Sí, hubo otra tana que fue ícono de nuestros padres: Sofía Loren, quien además marcó una época del cine italiano y mundial.

Ornella hizo lo suyo, también. Esa morochaza impactante, de sonrisa cautivadora y ojazos que ven más allá, deslumbró desde la pantalla grande con diversos géneros del cine, desde “El fierecillo domado” con Adriano Celentano, “Flash” con música de Queen, hasta la belleza total, desnuda y pelada, en “La ragazza de Trieste”.

Como se acostumbraba en aquella época, la hicieron cantar -igual que a Alain Delon-, en alguna de sus películas. Aquella incursión en la que no desafina (eso jamás… ella todo lo hacen bien!) puede verse por You Tube.

Mi primera PC se llamó Ornella en su honor. Me casé, me divorcié, dejé y me dejaron. Pero mi amor por Ornella se mantuvo imperturbable. Como el de tantos otros, en Italia y en cualquier lugar del mundo donde se hayan cruzado con su belleza.

¡Feliz cumple, hermosa Ornella!

Claudio Serrentino

