Paro y movilizaciones, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales realizarán este lunes 9 de marzo una jornada federal de protestas en todo el país en el marco de la Marcha 8M, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las actividades incluirán movilizaciones, actos y un paro de actividades con el objetivo de visibilizar los reclamos históricos del movimiento de mujeres, entre ellos la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial y la precarización laboral, además de la defensa de derechos conquistados en los últimos años.

La convocatoria principal surgió del colectivo Ni Una Menos y sumó la adhesión de centrales sindicales como la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.

Entre las agrupaciones que participarán de la Marcha 8M se encuentran la organización feminista Pan y Rosas y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras.

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización central comenzará a las 16.30 con una concentración frente al Congreso de la Nación. Desde allí, las organizaciones marcharán hacia Plaza de Mayo, donde realizarán el acto principal.

