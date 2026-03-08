En 2 meses, perdieron la vida 43 personas, víctimas de femicidios

Desde el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” relevamos, entre el 1 de enero y el 27 de febrero del 2026 43 víctimas fatales de violencia de género de los cuales 35 fueron femicidios directos, 5 femicidios vinculados, 2 instigaciones al suicidio y 1 travesticidio.

📌 Datos alarmantes

43 víctimas fatales

1 femicidio cada 34 hs

En febrero 17 casos

72 intentos de femicidio. 1 intento cada 21hs.

El 19% había denunciado

El 72% de los agresores eran parejas o ex parejas

El 44% ocurrió en la vivienda de la víctima y el 23% en la compartida con el agresor

Al menos 23 niñxs quedaron sin sus madres

Mientras el Estado Nacional se retira de sus obligaciones recortando derechos, nuestras vidas siguen expuestas a las peores formas de violencia machista, nos matan por el sólo hecho de ser mujeres, por placer, nos culpabilizan y descreen de nuestras denuncias.

La ultraderecha al frente del gobierno nacional sigue profundizando la precarización de nuestras vidas recortando derechos históricamente conquistados. Las mujeres y LGTBIQ+ somos las más afectadas por las medidas regresivas de la mal llamada “Ley de Reforma Laboral” votada en el Congreso. La invisibilización de las tareas de cuidado –que generan el 16% del PBI– junto con medidas como las jornadas de 12 horas, el banco de horas y los despidos arbitrarios no hacen más que incrementar las brechas existentes, limitando cada vez más nuestra autonomía económica, una condición clave para salir de la violencia de género.

Durante el mes de febrero observamos el recrudecimiento de la violencia. Denunciamos que muchos de los femicidios podrían haberse evitado: en el 19% de los casos las víctimas habían denunciado con anterioridad a sus agresores. Vanesa López (39) fue asesinada en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Su femicida, Ernesto Fabián Camaño está detenido, pero Vanesa estaría viva si la policía hubiera actuado cuando Vanesa quiso hacer la denuncia y le dijeron “volvé otro día”.

En Santiago del Estero hubo tres femicidios en doce días: Ramona Medina (65) salió a los corsos y desapareció. Fue encontrada asesinada, el principal sospechoso es Luis Bustamante quien tenía antecedentes de violencia. En la localidad de Las Tinajas, Thania Santillan (22), encontró la muerte en manos de Diego Salto, su pareja. Su femicidio conmocionó a la comunidad y generó indignación a raíz del morbo mediático, un medio local publicó en tapa fotos de Thania asesinada. En el Aibe, departamento de La Banda, María Fernanda Chazarreta (30) fue asesinada de 13 puñaladas por su ex pareja, Ramón Jimenez, delante de los dos hijxs que tenían en común, María había denunciado a su agresor con anterioridad.

Estas tres mujeres vivían en provincias alejadas de la Capital del país donde denunciar es aún más difícil, donde el acceso a la justicia es más limitado, donde se cuentan con menores recursos y dispositivos de protección a las víctimas.

La espectacularización de los femicidios revictimiza, cosifica y banaliza la gravedad de estos crímenes. Exigimos la urgente implementación de la LEY MICAELA en los medios de comunicación.

Los femicidios son la punta del iceberg de un entramado de violencias estructurales sostenidas y naturalizadas por la sociedad frente a las cuales el gobierno de Milei no hace más que profundizarlas.

Este 8 de marzo volvemos a PARAR. POR NUESTRAS VIDAS, NUESTRA DIGNIDAD Y NUESTRA LIBERTAD.

Observatorio Ahora Sí Que Nos Ven

