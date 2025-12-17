Más Servicios en tu Barrio, en Flores y Parque Patricios

Más Servicios en tu Barrio desplegará sus mesas de atención en Flores y Parque Patricios. El miércoles 17 en la Plaza General Pueyrredón (Av. Rivadavia y Fray Cayetano Rodriguez), en Flores; el jueves 18 y el viernes 19 en el Parque de los Patricios (Av. Caseros y Monteagudo), en Parque Patricios.

Los vecinos encontrarán asesoramiento en trámites de Defensa al Consumidor, Agip, Anses, MiBA y SUBE, junto con la gestión de subsidios de luz, gas y agua, tramitación de DNI y pasaporte, y vacunación contra la gripe y el Covid, en este último caso con cupos limitados. También se ofrecerá atención oftalmológica y odontológica, con cupos limitados.

