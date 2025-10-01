Semana Negra BA: festival internacional que celebra el género policial

Semana Negra BA 2025. Llega la segunda edición del festival internacional literario del policial negro. La programación incluirá charlas, conferencias, talleres, clases magistrales y seminarios. Otras curiosidades: Tour del Hampa, ilustraciones en vivo y una exposición de novela gráfica. El festival contará con 22 mesas que reúne a más de 80 invitados de Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú, España, Francia, Cuba y México, incluyendo a los participantes argentinos.

Del miércoles 1° al sábado 4 de octubre, de 14 a 20 h, en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Paraná 1159) y en la Librería del Fondo (Costa Rica 4568). Entrada sin costo. Programación completa.

