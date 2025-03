Daer: “Este modelo empieza a cerrar con las balas”

Durante un acto en la sede de la CGT, el dirigente Héctor Daer, declaró “¿A qué nos enfrentamos? A que este modelo empieza a cerrar con las balas”.

La CGT recibió a Fabián Grillo, papá de Pablo, quien recibió un disparo directo de un gendarme el día de la marcha del 12 de marzo.

Uno de los integrantes del triunvirato cegetista, Héctor Daer, declaró a ese respecto: «Acabamos de recibir al papá de Pablo Grillo; un militante, un pibe, un joven con sueños y con su cámara de fotos. Fue brutalmente agredido por un disparo que iba direccionado a él. Y uno puede decir ese ´es un homicida´, pero lo que viene después es lo que no pasó nunca en la democracia: que se tapen las cosas, que se tapan los intentos de asesinatos arrancando por la justificación de decir ´es un militante´; después que le pega un fierro, después de decir que rebotó tres veces no sé en dónde.

Entonces: ¿A qué nos enfrentamos? A que este modelo empieza a cerrar con las balas y esto es lo que el movimiento obrero, la política y todos quienes somos parte del acuerdo democrático que firmamos implícitamente el 30 de octubre de 1983 no vamos a permitir. Por esto tenemos en claro porque marchamos el 24 de marzo. Marchamos por todo lo que pasó para que no se olvide; veo esta platea que nos escucha y las tres cuartas partes partes lo vivieron de muy pequeños y que estén hoy presentes es para nosotros fundamental porque esto es lo que tenemos que conservar porque no podemos permitir vulnerar los valores democráticos. No podemos permitir que la represión frene la potestad constitucional que tiene el pueblo argentino de protestar, de peticionar y de marchar. Es por eso que tenemos en claro las cosas, que no nos operen por los diarios que estamos divididos, ayer por unanimidad salieron todas las resoluciones del Consejo Directivo».

