Santoro: “Milei es una nueva versión de Hood Robin” La Bocina 27 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/leandro-santoro-el-carnaval-de-milei.mp3 POPURRÍ XL – 27/07/26 Relacionado Vea también... Santoro: “Milei parece un nene de 10 años” Cocinando una nueva versión de La Bocina Radio “Jorge Macri es una versión degradada de Milei y Bullrich” Nueva versión del Boletín Electrónico de la Comuna 10 (sin la foto de Ferrari) Post navigation Previous: Nueva base estratégica del SAME para emergencias, en LiniersNext: “Si con este plan, sólo el 20% está bien, la economía no se sostiene” NOTAS RELACIONADAS “Si con este plan, sólo el 20% está bien, la economía no se sostiene” La Bocina 27 de julio de 2026 La directora del FMI llega a Buenos Aires: la izquierda le dará la “malvenida” La Bocina 26 de julio de 2026 Mendoza tendrá el primer tren que llegue al aeropuerto (CABA, no se sabe) La Bocina 25 de julio de 2026