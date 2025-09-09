Se estrena en cines “El cuadro robado”

“El cuadro robado” (2024). de Pascal Bonitzer, se estrena el 11 de septiembre en el Cine Gaumont. y en otras once salas.

Un día, André Masson, prestigioso subastador de la casa Scottie’s, recibe una carta inesperada: en la vivienda de un joven obrero de Mulhouse habría aparecido un cuadro atribuido a Egon Schiele. Incrédulo, viaja hasta allí y se enfrenta a la evidencia: la obra es auténtica, una pieza maestra desaparecida desde 1939, saqueada por los nazis. Lo que parece ser la consagración de su carrera pronto se convierte en un desafío mayúsculo. Entre intereses enfrentados, luchas de poder y dilemas morales, André deberá enfrentarse a una batalla que amenaza con poner en riesgo no solo su reputación, sino también su vida personal. Para ello contará con la complicidad de su ex mujer y colega Bertina, y con la intuición —tan brillante como imprevisible— de su joven aprendiz Aurore.

FICHA ARTÍSTICA



Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi, Louise Chevillotte,

Arcadi Radeff.

FICHA TÉCNICA Director y guionista: Pascal Bonitzer

Dirección de fotografía: Pierre Milon

Música: Alexeï Aïgui

Montaje: Monica Coleman

Productora: SBS Productions