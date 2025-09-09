La Ciudad restauró el histórico edificio del diario La Prensa

Tras un proceso integral de restauración, la Ciudad recuperó el histórico edificio del diario La Prensa, en Avenida de Mayo 575, que tendrá un espacio cultural de vanguardia y será sede de conciertos, muestras y exposiciones de artistas emergentes.

Así, una joya arquitectónica de Buenos Aires, como la Casa de la Cultura, se transformará nuevamente en un lugar de encuentro. Allí también funcionará el bar “El Periódico”, la biblioteca “Tomás Eloy Martínez”, habrá una tienda con productos típicos y además un corredor de época como el Pasaje de los Carruajes volverá a unir la Avenida de Mayo con Rivadavia.

El Jefe de Gobierno,Jorge Macri, destacó en la inauguración junto a vecinos que la recuperación de este patrimonio icónico significa mucho más que devolverle el esplendor a un Monumento Histórico Nacional, inaugurado en 1898.

“Pocas cosas nos dan tanta identidad y potencia como la cultura, y pocas cosas son una inversión tan relevante. Somos una Ciudad que vibra y late cultura. No tengo dudas de que somos la Ciudad más linda del mundo”, sostuvo Jorge Macri, junto a la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. Y agregó: “Este edificio es un patrimonio arquitectónico y cultural excepcional. Lo raro es que se lo denominaba Casa de la Cultura pero estaba abierto solamente a quienes trabajaban en él. Eso es no entender que la cultura ocurre cuando los ciudadanos la disfrutan. Ahora va a estar abierto todos los días y estamos muy felices”.

Por la tradición del edificio, se pondrá el acento en una oferta de actividades vinculadas con el mundo de la prensa, la literatura y la creación contemporánea. Este nuevo espacio cultural se sumará a la Red de Bibliotecas porteñas y allí también se ofrecerán funciones teatrales que hoy forman parte de la programación del Centro Cultural General San Martín, que está en obra.

Además, 16 personas mayores fueron elegidas para desempeñarse como orientadores en la boletería y en el Salón Dorado, donde se harán espectáculos. También habrá visitas guiadas. “Hicimos una selección de gente retirada del trabajo que hoy vuelve a trabajar. Este lugar es parte del cambio cultural que queremos: en la Ciudad, nadie es descartable”, dijo el Jefe de Gobierno.

En 2024 comenzó la obra integral del edificio, de estilo Beaux Arts de París, e incluyó a más de la mitad de sus 12.522 metros cuadrados. Se destacan especialmente la recuperación de las salas de exposición, la puesta en valor del hall central, de los subsuelos y del muro de placas conmemorativas, y la restauración del lucernario central, la enorme abertura del techo por donde entra luz natural, con la reposición de 1.463 piezas de vidrio. En cada etapa de los trabajos fueron respetados los materiales y colores originales. Allí funciona el Ministerio de Cultura porteño.

El edificio de la Avenida de Mayo 575 fue construido entre 1895 y 1898 por los ingenieros Carlos Agote y Alberto Gainza bajo el encargo de José C. Paz, fundador del diario La Prensa. Desde sus inicios se destacó por su innovación: fue de los primeros en tener ascensor en el país.

