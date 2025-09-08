8 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

08-majul espert

Según Majul, la culpa la tuvo Espert

La Bocina 8 de septiembre de 2025
08-karina x antonio becerra

El gobierno nacional perdió… pero ganó

La Bocina 8 de septiembre de 2025
08-cibertyra

Las “transmisiones especiales” del día de la elección: comentando la nada

La Bocina 8 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

25-super

La inflación CABA fue de 1,6% en agosto, pero… con salarios y jubilaciones prácticamente freezados

La Bocina 8 de septiembre de 2025
08-lali

Lali la vió: cantó “Vencedores vencidos” en su recital de Velez

La Bocina 8 de septiembre de 2025
08-LAJE

El enojo y la ignorancia de Antonio Laje

La Bocina 8 de septiembre de 2025
08-majul espert

Según Majul, la culpa la tuvo Espert

La Bocina 8 de septiembre de 2025