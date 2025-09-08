La inflación CABA fue de 1,6% en agosto, pero… con salarios y jubilaciones prácticamente freezados

La inflación acumulada desde enero hasta agosto es del 20%. El aumento estuvo principalmente impulsado por servicios financieros, transporte, vivienda y gastos en vivienda. Este resultado se interpreta de manera favorable para la gestión local, de cara al miércoles, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación nacional correspondiente al mismo período.

Por sectores, los servicios financieros lideraron la suba con 5,7%, seguido por transporte (3%), salud (2,1%) y gastos en vivienda.

El transporte creció 3% debido al aumento de combustibles y lubricantes para vehículos particulares, según el informe oficial. La salud mostró incrementos por subas en medicamentos y planes de prepagas.

El gasto en vivienda se incrementó 1,9% por la suba de tarifas de servicios públicos. Por su parte, educación avanzó 1%, recreación y cultura 1,2%, y restaurantes y hoteles también crecieron 1,2%.

En contraste, la indumentaria mostró una baja de 0,4%, impulsada por el ingreso de productos importados al mercado local.