Homenaje musical a María Elena Walsh, en la Usina del Arte

El domingo 5 de octubre a las 17.30 h en el auditorio de la Usina del Arte, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presentará María Elena Walsh Sinfónico, un espectáculo especial que reimagina el universo poético y musical de una de las autoras más entrañables de la cultura argentina.

El espectáculo estará a cargo de Katie Viqueira, su trío conformado por Norbi Córdoba (dirección músical), Federico Mizrahi y Fabián “Sapo” Miodownik, junto a la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina, bajo la dirección del maestro Nestor Tedesco. Con inscripción previa y sin costo a partir del 29 de septiembre en usinadelarte.ar.

Como parte de un proyecto apoyado por el programa de Mecenazgo Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, los maestros Norbi Córdoba, Mariano Barreiro y Federico Mizrahi, junto a Katie Viqueira y con la producción general de Carlos Mazalán, desarrollaron los arreglos orquestales para este concierto.

El repertorio recorrerá clásicos inolvidables como Manuelita, La cigarra, Canción para bañar la luna, Barco quieto y El Reino del Revés, en versiones sinfónicas que renuevan la emoción, la vigencia y la ternura de la obra de María Elena Walsh.

