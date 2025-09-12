Clase magistral de Eleonora Cassano, para estudiantes de danza

La maestra Eleonora Cassano ofreció una clase magistral en la Escuela Superior de Educación Artística en Danza «Aída Mastrazzi», donde participaron estudiantes del nivel terciario.

La propuesta, que tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre, se extendió durante dos horas e incluyó ejercicios en barra y en piso, con foco en la postura, la técnica y la expresividad de la danza clásica.

Estas clases, organizadas por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Artística, junto con la Dirección General del Sistema de Formación Docente de la Subsecretaría de Gestión del Aprendizaje, se realizan desde hace dos años y constituyen un espacio clave para el perfeccionamiento de los futuros profesionales de la danza.

Con un clima de respeto, compromiso y entusiasmo, los estudiantes pudieron nutrirse de la experiencia de Cassano, quien sigue acompañando su formación con instancias de aprendizaje que trascienden lo académico y fortalecen su desarrollo artístico y profesional.

