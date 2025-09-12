“Ruidazo” del Garrahan y universidades, para rechazar los vetos y el ajuste
Trabajadores del Hospital Garrahan y las Universidades Públicas convocaron para este viernes, a partir de las 20, a un ruidazo nacional para que que escuche bien fuerte el rechazo al ajuste.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital, junto a sectores autoconvocados, la Junta Interna de ATE y todo el personal del centro de salud pediátrico, calificaron los vetos como “aberrantes y mentirosos”.
Norma Lezana, secretaria general de APyT, sostuvo que Milei “acaba de abrir una Caja de Pandora. El pueblo ya lo vetó en las urnas el pasado domingo y ahora con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública lo único que hace es provocar la reacción de trabajadores y de todo un pueblo”.