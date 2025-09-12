“Ruidazo” del Garrahan y universidades, para rechazar los vetos y el ajuste

La medida tendrá como epicentro el hospital, que comenzó hoy un paro por 24 horas, y se replicará en universidades, esquinas y plazas de todo el país.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital, junto a sectores autoconvocados, la Junta Interna de ATE y todo el personal del centro de salud pediátrico, calificaron los vetos como “aberrantes y mentirosos”.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, sostuvo que Milei “acaba de abrir una Caja de Pandora. El pueblo ya lo vetó en las urnas el pasado domingo y ahora con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública lo único que hace es provocar la reacción de trabajadores y de todo un pueblo”.