La Escuela “Profesor Ramón Gené” celebró un siglo de vida

Este lunes 6 de octubre, la comunidad educativa de la Escuela Primaria Común N.° 12 D.E. 20 «Prof. Ramón Gené», de Villa Luro, celebró sus 100 años de historia con un emotivo acto que reunió a estudiantes, docentes, exalumnos y familias.

Desde su creación, el 5 de octubre de 1925, la escuela se ha destacado por su compromiso con el aprendizaje, la formación integral y el vínculo con su comunidad.

La institución fue fundada originalmente en Corvalán 392 como Escuela N.° 20 C.E. 20 para varones. Un año después, ya contaba con todos los grados del nivel primario en ambos turnos. En 1936 se trasladó a su edificio actual en García de Cossio 5570, una finca que perteneció a las familias Penco y Amalfitani.

En 1963 recibió oficialmente el nombre «Ramón Julio Gené», en homenaje al maestro, director, inspector y funcionario que dejó una profunda huella en la educación argentina.

A lo largo de su historia, la escuela consolidó su propuesta pedagógica y fortaleció el lazo con su comunidad. En 1969 incorporó la Escuela de Alfabetización de Adultos (hoy CENS N.° 25) y en la década del ’90 amplió su edificio con la construcción de un primer piso, donde funcionan la sala de informática y la biblioteca.

En los últimos años sumó iniciativas clave para el fortalecimiento de las trayectorias educativas, como Nivelación (2013), Jornada Extendida (2019), Maestro + Maestro (2020) y Aceleración (2021).

Desde 1977, la Asociación Cooperadora acompaña activamente a la institución con acciones de mantenimiento, recaudación y proyectos comunitarios. Fue, entre otros, el motor de la creación del aula de Nivelación en 2014.

Entre sus docentes y alumnos han pasado generaciones que dejaron huella. Se recuerda con especial cariño al maestro José María Seoane, cuyo nombre lleva la biblioteca escolar. También forman parte de su historia ex alumnos como el periodista Marcelo Zlotogwiazda y los alumnos premiados Luciano Bianucci (1997), Indira Rego (2014) y Diego Contreras Galea (2022).

La escuela conserva además valiosos documentos históricos, entre ellos una carta del presidente José E. Uriburu dirigida al profesor Ramón Gené en 1895, donde le solicita clases particulares para su hijo —quien luego sería el primer embajador argentino en Inglaterra—, testimonio del reconocimiento a la trayectoria del educador que da nombre a la institución.

Con cien años de trayectoria, la Escuela Prof. Ramón Gené sigue siendo un espacio de aprendizaje, comunidad y crecimiento. Hoy, sus aulas reflejan el mismo espíritu que la vio nacer: formar ciudadanos comprometidos, críticos y solidarios. A lo largo de su historia, miles de estudiantes encontraron en sus aulas un lugar para aprender, crecer y compartir valores que trascienden generaciones.

