La escuela “Dr. Carlos Vaz Ferreira” celebró su primer siglo de vida

Sus puertas abrieron por primera vez el 1° de abril de 1925 en la calle Recuero, como una institución de nivel primario destinada a mujeres. Desde sus inicios, la comunidad educativa demostró una fuerte vocación de servicio; su Asociación Cooperadora se conformó ese mismo año. En 1931, la escuela se trasladó a su actual edificio situado en Varela 1040, donde también funcionó la Universidad Popular de Flores, fortaleciendo el capital social del barrio.

A lo largo de su historia, la institución evolucionó para adaptarse a las nuevas demandas sociales. En 1966, adoptó el nombre del destacado educador uruguayo Dr. Carlos Vaz Ferreira, cuyo pensamiento pedagógico, centrado en la reflexión y la formación integral, define la identidad de la escuela. Esta transformación se consolidó en 1968, al adoptar la modalidad de jornada completa, y en 1970, con el establecimiento definitivo de la coeducación. Durante esos años también se inauguraron espacios vitales como el comedor (1969) y, más tarde, la biblioteca (1993).