23 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

24-marcha plaza flores

Multitudinaria marcha en Flores, por las tres chicas asesinadas: la policía reprimió

La Bocina 24 de septiembre de 2025
17-choque taxi

En la barrera de Nazca, un taxi cruzó con la barrera baja, y chocó con el tren

La Bocina 17 de agosto de 2025
17-clausurado

Clausuran consultorios odontológicos en Flores, por ejercicio ilegal de la medicina

La Bocina 18 de julio de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

23-vaz ferreira inauguracion

La escuela “Dr. Carlos Vaz Ferreira” celebró su primer siglo de vida

La Bocina 23 de octubre de 2025
charly en babel

Cuando el vecino Charly tocaba en Radio Babel

La Bocina 23 de octubre de 2025
23-marcha jubilados

Miércoles de protestas, y represión a jubilados y discapacitados

La Bocina 23 de octubre de 2025
18-hermanos milei

Estafa Libra: “los próximos son los hermanos Milei”

La Bocina 22 de octubre de 2025