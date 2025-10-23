Avenida General Paz colapsada en ambas manos, por el incendio de un auto

Un vehículo se prendió fuego sobre la traza y obligó a interrumpir la circulación en ambas manos. Advierten por demoras kilométricas en la zona.

El tránsito en la Avenida General Paz se encuentra totalmente colapsado este jueves por la tarde debido a un corte total en ambos sentidos a la altura del Acceso Oeste.

Según supo Noticias Argentinas, la cuenta oficial de BA Tránsito informó que el incidente comenzó pasadas las 14:00 (hora estimada) con un vehículo incendiado sobre la traza, lo que obligó en un principio a una reducción de carril.

Sin embargo, minutos después, la situación se agravó y las autoridades de tránsito debieron implementar un corte total en ambas manos de la avenida para permitir el trabajo de los bomberos y el personal de seguridad vial.

El corte genera demoras kilométricas en una hora pico. Se recomienda a los conductores evitar la zona y tomar rutas alternativas.

