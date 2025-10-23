23 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

566191027_18489964582074947_1985255384053702484_n

Carta de Nicolás Cambiasso: “seguiré desde donde All Boys me necesite”

La Bocina 22 de octubre de 2025
19-baldiviezo

Jonatan Baldiviezo, postulado para Defensor del Pueblo de la Nación

La Bocina 19 de octubre de 2025
09-russo riquelme2

El fútbol argentino despide a uno de sus baluartes: Miguel Angel Russo

La Bocina 9 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

25-ddiscapacidad

“El nazismo también despreciaba a las personas con discapacidad”

La Bocina 23 de octubre de 2025
25-majul

Hasta Luis Majul le pide autocrítica al gobierno

La Bocina 23 de octubre de 2025
23-gallinita

ANMAT prohibió la venta de la golosina gallinita, por “falsa rotulación”

La Bocina 23 de octubre de 2025
23-general paz

Avenida General Paz colapsada en ambas manos, por el incendio de un auto

La Bocina 23 de octubre de 2025