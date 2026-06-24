La Legislatura distingue a los historiadores Boragno y Alposta

DISTINCIÓN A LOS HISTORIADORES PORTEÑOS LUIS ALPOSTA Y SUSANA HAYDEÉ BORAGNO.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el agrado de invitarte al acto de entrega de la distinción de Historiador e Historiadora Porteños a Luis Alposta y Susana Haydeé Boragno.

Este reconocimiento destaca el invaluable aporte de ambos a la preservación del acervo histórico, cultural y patrimonial de nuestros barrios. A través de la investigación, la literatura y el compromiso ciudadano, su labor mantiene viva la memoria colectiva y enriquece profundamente la identidad de nuestra Ciudad.

🗓️ *Martes 7 de julio*

⏰ *17:00 h*

📍 *Salón Montevideo | Palacio Legislativo (Perú 160)*

Esperamos contar con tu presencia.

_Invita_

_Alejandro Grillo_

_Legislador porteño_

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