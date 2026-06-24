La Legislatura distingue a los historiadores Boragno y Alposta
DISTINCIÓN A LOS HISTORIADORES PORTEÑOS LUIS ALPOSTA Y SUSANA HAYDEÉ BORAGNO.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el agrado de invitarte al acto de entrega de la distinción de Historiador e Historiadora Porteños a Luis Alposta y Susana Haydeé Boragno.
Este reconocimiento destaca el invaluable aporte de ambos a la preservación del acervo histórico, cultural y patrimonial de nuestros barrios. A través de la investigación, la literatura y el compromiso ciudadano, su labor mantiene viva la memoria colectiva y enriquece profundamente la identidad de nuestra Ciudad.
🗓️ *Martes 7 de julio*
⏰ *17:00 h*
📍 *Salón Montevideo | Palacio Legislativo (Perú 160)*
Esperamos contar con tu presencia.
_Invita_
_Alejandro Grillo_
_Legislador porteño_