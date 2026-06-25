Primer trasplante renal pediátrico en conjunto, entre dos hospitales de la Ciudad

En un acontecimiento histórico para el sistema de salud público, profesionales del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y del Hospital Cosme Argerich hicieron con éxito el primer trasplante renal pediátrico entre hospitales del Gobierno de la Ciudad. La intervención tuvo como receptor a un chico de 9 años, que recibió el órgano que le donó su papá.

Este logro no sólo consolida la capacidad de respuesta y la excelencia médica de los hospitales públicos de la Ciudad: también abre una nueva vía de esperanza y tratamiento para la salud renal infantil en la región.

“Primer trasplante renal pediátrico en un hospital público de la Ciudad. Gracias a los equipos del Hospital Gutiérrez y el Hospital Argerich, al SAME, al Instituto de Trasplante y a todos los que fueron parte de esta historia. Un enorme trabajo en equipo que nos llena de orgullo”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Con un despliegue de alta precisión técnica y coordinación logística, las cirugías se realizaron en simultáneo hace unos días. Por un lado, el papá fue operado en el Argerich, de La Boca, mientras que, en paralelo, el nene empezaba a ser sedado en el Gutiérrez, en Recoleta.

Para concretar este procedimiento, el Instituto de Trasplante de la Ciudad acompañó el proceso desde las etapas previas, junto al nuevo equipo de trasplante renal pediátrico del Hospital Gutiérrez. Y se facilitó la coordinación entre los equipos intervinientes.

Una vez extraído el riñón en el Hospital Argerich, se activó un operativo de traslado crítico en una ambulancia del Instituto de Trasplante hasta el Hospital Gutiérrez. La Policía de la Ciudad implementó un cordón durante todo el trayecto para unir los 7 kilómetros que separan a ambos hospitales en apenas 12 minutos. El proceso contó, además, con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Ciudad.

“El 45% de los trasplantes de órganos de todo el país se hacen en la Ciudad. Esto no es casualidad. Nos eligen porque tenemos la capacidad y la decisión política de realizarlo. Es resultado de la inversión histórica que estamos haciendo en salud”, dijo Jorge Macri, en el Hospital Gutiérrez. El Jefe de Gobierno se reunió con los profesionales que llevaron adelante la cirugía, junto al ministro de Salud, Fernán Quirós.

La operación del chico se extendió por más de tres horas. Actualmente, se encuentra estable y permanece bajo monitoreo constante para evaluar la evolución clínica y determinar la aceptación del nuevo órgano. Este logro fundamental de la medicina porteña fue posible gracias al trabajo multidisciplinario e interdisciplinario de un equipo de excelencia, liderado por la doctora Alicia Fayad, jefa de la Unidad de Nefrología del Hospital Gutiérrez, junto a un destacado cuerpo de profesionales de la salud.

“Ésta es una muestra de la capacidad, el compromiso y la preparación de los equipos de salud de la Ciudad. La coordinación entre los hospitales permitió llevar adelante este procedimiento con los más altos estándares de calidad y seguridad”, explicó el ministro Quirós, y agregó: “Es el resultado de una red sanitaria integrada con profesionales altamente capacitados y una infraestructura preparada para dar respuestas cada vez más complejas y generar nuevas oportunidades”.

La red de trasplante de la Ciudad es un sistema de alta complejidad integrado por instituciones públicas, privadas, universitarias, nacionales, de obras sociales y de fuerzas de seguridad. Y permite llevar adelante trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestino, médula ósea e implantes de diversos tejidos especializados, como tejidos osteoarticulares, piel, membrana amniótica, válvulas cardíacas y pericardio.

Fuente: Prensa GCABA

Relacionado