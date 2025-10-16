Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para fomentar la detección temprana y el tratamiento oportuno de esta enfermedad.

En ese marco, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires refuerza su política de prevención y promoción de la salud con una agenda de actividades que se desarrollan durante todo el mes, en hospitales generales y centros de atención primaria.

El objetivo es acercar los estudios y controles a toda la comunidad, promoviendo la consulta ginecológica anual y la realización de mamografías preventivas.

La detección temprana es clave: los tumores menores a un centímetro tienen hasta un 90% de probabilidades de curación.

Controles y estudios

En todos los efectores de salud de la Ciudad se pueden realizar los estudios necesarios para la detección temprana del cáncer de mama, de manera gratuita y con derivación ginecológica previa:

Mamografía

Ecografía mamaria

PAP y colposcopía

La mamografía es un estudio sencillo y eficaz, que demora menos de diez minutos y permite detectar lesiones en etapas iniciales.