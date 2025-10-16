En la tarde del 15 de octubre, la Comisión Directiva del Club Atlético All Boys realizó formalmente la inauguración del jardín maternal en el Predio Don Fernando Sánchez.

Este importante paso no solo reafirma nuestro compromiso con el desarrollo social y comunitario, sino que cumple con el requisito fundamental que permite extender la cesión del uso del predio hasta el año 2046.