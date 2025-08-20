Un joven de 16 años recibió un trasplante de corazón, en el Hospital Garrahan

Un paciente de 16 años que estaba en lista de espera del INCUCAI en emergencia nacional fue trasplantado de corazón. Estaba en lista de espera del Incucai, en emergencia nacional. Fue diagnosticado en 2022 con una miocardiopatía dilatada. Fue una intervención compleja que involucró más de 50 profesionales. Su recuperación avanza favorablemente y podría recibir el alta en los próximos días.

Un adolescente de 16 años que había sido diagnosticado en 2022 con una miocardiopatía dilatada recibió a principios de agosto un trasplante de corazón en el Hospital Garrahan. El chico, que vive en una localidad santafesina, se encontraba en lista de espera del Incucai, en situación de emergencia nacional para un trasplante cardíaco.

“El trabajo interdisciplinario fue esencial para el éxito de la cirugía e involucró a todo el hospital en el proceso. La ablación e implante requieren la coordinación minuciosa entre equipos altamente calificados y la tecnología con la que contamos”, destacó el doctor Guillermo Moreno, director médico adjunto del Hospital Garrahan.

El chico jugaba al fútbol y estaba aparentemente sano. En un examen médico rutinario previo a un partido, los médicos detectaron una falla cardíaca. Con el tiempo, su salud se deterioró progresivamente y desarrolló una insuficiencia cardíaca severa agravada con arritmias.

En mayo de 2025 realizó una interconsulta por Telemedicina con el Garrahan, donde fue evaluado por especialistas. En las semanas siguientes, debió atravesar varias internaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI 35) hasta que el 7 de agosto fue asistido con un ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) lo que le permitió estabilizar su situación hemodinámica y llegar al trasplante de la mejor manera.

Finalmente, a comienzos de agosto el paciente recibió el trasplante cardiaco. Ingresó al quirófano conectado a ECMO periférico.

En la operación participaron más de 50 profesionales del Garrahan, incluyendo a la Dra. Dora Haag, Jefe de Trasplante Cardíaco, los cirujanos Javier Cornelis, Pablo Ruffa, Ignacio Berra, Luis Quiroga y Juan Manuel Torrillas, además de enfermeros, anestesiólogos, instrumentadoras, especialistas en ECMO, hemoterapia y terapia intensiva, entre otros.

El joven fue extubado apenas 10 horas después del trasplante y evoluciona de manera positiva. Si su recuperación continúa como hasta ahora podría recibir el alta médica en los próximos días.

