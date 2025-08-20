En las sedes comunales, se pueden hacer trámites mediante lenguaje de señas

La Subsecretaría de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad presentó el nuevo servicio de interpretación de Lengua de Señas Argentina (LSA) por videollamada, disponible en 23 sedes comunales. Este lanzamiento constituye un hito en la garantía del derecho a la comunicación y en la construcción de una Ciudad más inclusiva.

La iniciativa surge de la articulación entre el sector público y privado, a través de BA Discapacidad y Blessit, y se enmarca en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 9). Su objetivo es eliminar barreras de comunicación y asegurar que las personas sordas puedan realizar trámites administrativos en condiciones de igualdad, de forma autónoma y sin necesidad de asistencia externa.

Datos clave del servicio

23 sedes comunales con el sistema habilitado.

1 asesor sordo y 2 intérpretes con dedicación prioritaria.

25 agentes capacitados para la recepción y activación del servicio.

Identificación mediante cartelería y acceso por código QR.

Con la puesta en marcha de este servicio, la Ciudad fortalece su compromiso con políticas públicas que eliminan barreras, promueven la autonomía y garantizan la participación plena de todas las personas. Este avance marca un momento clave: un paso firme hacia una Ciudad donde la comunicación inclusiva sea un derecho efectivo para todos.

