Diputados libertarios cantaron “Adorni no se va” en el recinto La Bocina 25 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/adorni-no-se-va.mp3 POPURRÍ XL – 25/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Primer trasplante renal pediátrico en conjunto, entre dos hospitales de la CiudadNext: “Falta GNC en las estaciones, porque todo el gas de Vaca Muerta se exporta” NOTAS RELACIONADAS “Falta GNC en las estaciones, porque todo el gas de Vaca Muerta se exporta” La Bocina 25 de junio de 2026 Hermano de Adorni: “si cae Manuel, cae el gobierno” La Bocina 24 de junio de 2026 Policías acuartelados acamparon en la Casa de Gobierno de Santa Cruz La Bocina 24 de junio de 2026