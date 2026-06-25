“Falta GNC en las estaciones, porque todo el gas de Vaca Muerta se exporta” La Bocina 25 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/gas-solo-para-exportacion-rulo.mp3 POPURRÍ XL – 25/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Diputados libertarios cantaron “Adorni no se va” en el recintoNext: ISABEL SARLI. Aquellas febriles tardes de cine “prohibido” NOTAS RELACIONADAS Diputados libertarios cantaron “Adorni no se va” en el recinto La Bocina 25 de junio de 2026 Hermano de Adorni: “si cae Manuel, cae el gobierno” La Bocina 24 de junio de 2026 Policías acuartelados acamparon en la Casa de Gobierno de Santa Cruz La Bocina 24 de junio de 2026