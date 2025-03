“Yo tendría que estar muerta”, de Julieta Prandi, fue declarado de interés por la Legislatura

La Legislatura de la Ciudad declaró de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres al libro “Yo tendría que estar muerta” de Julieta Prandi. El acto se llevó a cabo en la Biblioteca del Palacio Legislativo y contó con la presencia de la diputada y autora del proyecto, Aldana Crucitta; las escritoras y referentes de la Editorial The Orlando Books, Marcela Citterio y Carolina Parmo; y la homenajeada.

En su novela, Prandi narra la historia de Lucía, una conductora de televisión que inicia una relación con un hombre que le promete una vida de ensueño, pero que pronto se convierte en su peor pesadilla. A través de este personaje, la autora expone la crudeza de la violencia de género y sus consecuencias emocionales, reflejando la realidad que viven miles de mujeres a diario.

Aldana Crucitta destacó la importancia y el orgullo que implica este reconocimiento. Además, subrayó que, “a través de este libro, encontré a una persona que logró darle voz a todas aquellas mujeres que sufren violencia de género y lo que vivencian las mujeres en el día a día”.

Por último, enfatizó en la necesidad de mantener el compromiso, acompañar la lucha más de los partidos políticos, para lograr un Estado presente que atienda y ponga en agenda este tipo de problemáticas.

El libro no sólo es un testimonio de su propia supervivencia, sino también una herramienta de sensibilización y prevención que busca ayudar a otras mujeres a identificar situaciones de violencia psicológica, física, económica y emocional, y alentarlas a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde.

Julieta Prandi agradeció el reconocimiento a todos los diputados presentes, así como a su familia, sus hijos y a la editorial por haber hecho esto posible. Relató los años de sanación que le llevó afrontar este proyecto y la necesidad de plasmarlo en palabras, con la esperanza de que su novela de un poco de luz las múltiples situaciones que afrontan las mujeres.

“Esta historia no es sólo de Lucia, sino también, de todas las mujeres víctimas de violencia que no encuentran donde contar su historia, ni dónde pedir ayuda. Son muchas las que se han acercado y me han dicho esta es mi historia”.

Además, remarcó la importancia y el sentimiento con el que carga el título de esta obra, y afirmó que “es lo que sentía. A mí me salvó estar en los medios y que la gente me conociera.”

Finalizó su declaración con un pedido de esperanza y justicia, para que luego de la sentencia a realizarse en agosto, esto genere un movimiento en la sociedad “porque una mujer no puede ser golpeada, abusada, privada de su libertad y que su agresor salga impune. Quiero que sepan que no están solas y tenemos que seguir”.

Julieta Prandi nació el 20 de abril de 1981, es una actriz, conductora, modelo y escritora argentina. Inició su carrera en el mundo del modelaje y la televisión a finales de los años 90, alcanzando gran popularidad como co-conductora del exitoso programa humorístico “Poné a Francella”. En 2023 publicó “Yo tendría que estar muerta”, una novela basada en su historia de vida, donde visibiliza la violencia de género. Su testimonio la convirtió en una voz activa en la lucha por los derechos de las mujeres.

