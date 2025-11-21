El cirujano pediátrico Dr. Guillermo Kreutzer, Personalidad Destacada de las Ciencias Médicas

El Cuerpo Legislativo de la Ciudad declaró como Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Médicas al Dr. Guillermo Oscar Alejandro Kreutzer.

En el inicio del acto, Christian Kreutzer, Jefe de Cirugía Cardiovascular Infantil y Cardiopatías del Adulto del Hospital Universitario Austral, expresó que “mi padre está pasando por una cuestión de salud, pero voy a transmitirles y leerles sus palabras de agradecimiento a este reconocimiento: ‘quiero expresar mi hondo y sincero agradecimiento por esta distinción de la Legislatura de la Ciudad. Recibo este reconocimiento con una emoción muy profunda porque cada logro que hoy se refleja en este homenaje no me pertenece solo a mí, sino a todos los que caminaron a mi lado durante tantos años. La medicina, y muy especialmente, la dedicada a los niños es un esfuerzo colectivo’”.

También se proyectó un video alusivo a la trayectoria del doctor Guillermo Oscar Alejandro Kreutzer.

El doctor Guillermo Oscar Alejandro Kreutzer es un eminente cirujano cardiovascular pediátrico cuyos aportes innovadores en su especialidad y su destacada labor en el ámbito nacional e internacional han dejado una marca indeleble en la historia de la medicina argentina y en el mundo. Fue el impulsor de la cirugía cardiovascular pediátrica en hospitales públicos, lo que democratizó el acceso a tratamientos complejos para miles de niños argentinos. Entre sus aportes quirúrgicos más trascendentales se destaca la técnica para el tratamiento de la atresia tricuspídea, realizada por primera vez en 1971, procedimiento innovador conocido mundialmente como operación de Fontan-Kreutzer, que permitió a innumerables niños con malformaciones congénitas graves del corazón acceder a una vida prolongada y de mejor calidad.

La distinción contó con la adhesión de las siguientes instituciones: Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; Hospital Austral; Hospital Rivadavia; Hospital Elizalde; Hospital Naval; Clínica Basterrica; Hospital Regional de Ushuaia; Hospital Universitario Austral: Sanatorio Güemes; Sanatorio La Trinidad; miembros de la Federación Argentina de Cardiología y de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires; autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Tres de Febrero; el doctor Willy Conejeros, Jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; el doctor Pablo Neira, Director del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; el doctor Diego Echazarreta, presidente de la Federación Argentina de Cardiología; la doctora María Amor Germoglio, Secretaria de Relaciones Institucionales de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires.

El evento se llevó a cabo en el Salón Dorado Hipólito Yrigoyen y contó con la presencia del autor del proyecto el diputado Yamil Santoro, además de referentes de la comunidad científica y profesionales de diversas instituciones públicas y privadas.

