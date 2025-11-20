Últimas funciones de “Inspiración Bukowski” en Villa Crespo
La locura de quien escribe ficción por encontrar su historia, nos introduce en una mente retorcida, llena de recovecos sexuales. No sabemos dónde empieza la ficción y dónde la realidad. Entramos a la mente del escritor que escribe sobre otro escritor, uno bastante sucio.
Bukowski, el mayor exponente del “realismo sucio“, nos salpica en esta historia escrita por Sabrina Arias con su poesía y crónica sexual, mezclando alcohol y desesperación.
Actor y actriz recrean simultáneamente a Milan, quien está extrañamente presionado por su editor para entregar una novela erótica. Y luego, ellos mismos, darán vida a los personajes creados por éste, Martín y Morena, para hacer reales sus fantasías en un ciclo de fantasmas y sensualidad.
Ficha técnico artística
- Libro:
Sabrina Arias
Actúan:
Leandro Bassano, Malena Padin
Vestuario:
Julieta Ascar
Escenografía:
Julieta Ascar
Realización de escenografia:
Edgard Ocampo
Realización de vestuario:
Paola Parrota
Música original:
Tote Puerta
Diseño De Iluminación:
Stefany Briones Leyton
Asistencia De Producción:
Nicolás Frías
Asistencia de dirección:
Anali Maguet
Prensa:
0km Prensa
Producción técnica:
Exequiel Cassanelo
Producción:
Sabrina Arias, Andrea Rey
Dirección:
Sabrina Arias
Duración: 60 minutos
Clasificaciones: Teatro, Presencial, Adultos
Duración: 60 minutos
Clasificaciones: Teatro, Presencial, Adultos
Clasificaciones: Teatro, Presencial, Adultos
NÜN TEATRO BAR
Juan Ramirez de Velasco 419 (mapa)
Capital Federal – Buenos Aires – Argentina
Teléfonos: 4854-2107
Web: http://www.nunteatrobar.com.ar
Viernes – 23:00 hs – Hasta el 28/11/2025 y 05/12/2025
Domingo – 15:30 hs – 30/11/2025
Juan Ramirez de Velasco 419 (mapa)
Capital Federal – Buenos Aires – Argentina
Teléfonos: 4854-2107
Web: http://www.nunteatrobar.com.ar
Viernes – 23:00 hs – Hasta el 28/11/2025 y 05/12/2025
Domingo – 15:30 hs – 30/11/2025