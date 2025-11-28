Susana Boragno y Luis Alposta son los Historiadores Porteños del 2025

El médico Luis Alposta y la investigadora Susana Boragno recibieron la distinción Historiador Porteño 2025 mediante una ley aprobada hoy, por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luis Alposta, en noviembre de 1976, fundó la Junta de Estudios Históricos de Villa Urquiza; y en 1981 publicó el libro “Geografía Íntima de Villa Urquiza“. Además de poeta, es autor de comunicaciones académicas sobre el lunfardo y el tango. Cofundador en 1968 de la Academia Porteña del Lunfardo de la que es miembro de número y fue su vicepresidente en 2006.

La licenciada Susana Boragno es investigadora; se especializó en la historia vial, a partir de su pasión por la Avenida General Paz. Realiza una tarea incansable como conferencista, además de autora de numerosos artículos periodísticos en medios barriales y nacionales, rescatando el pasado y el valor del patrimonio urbano. Actualmente integra la Junta de Estudios Históricos de San Nicolás y es directiva de la Fundación Nuestra Historia.

Las nominaciones surgidas de un proceso participativo de los miembros Titulares de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad, fueron presentadas al cuerpo parlamentario que las convirtió en ley hoy, a las 02:17 horas, durante la Sesión Ordinaria.

