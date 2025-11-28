“Yepeto”, con Roly Serrano, en el Centro Cultural 25 de Mayo

Yepeto. Una comedia dramática de tono realista que pone en juego la lucha entre lo físico y lo intelectual, la sabiduría y la belleza, la juventud y la vejez, la presencia y la ausencia. Dirigida por Nicolás Cabré y protagonizada por Roly Serrano, Alan Madanes y Luisina Arito. Funciones los sábados 29 y 6 a las 21 h en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entrada sin costo con reserva previa en Entradas BA y en la boletería del teatro.

