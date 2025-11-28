28 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

22-isadora

Jornada por la Memoria en la Plaza de Isidora

La Bocina 26 de noviembre de 2025
22-detenido

Después de 2 años, atraparon a una banda que hacía el “cuento del tío”

La Bocina 22 de noviembre de 2025
13-restauracion

En el Santuario San Cayetano, restauraron la imagen vandalizada de la Virgen

La Bocina 13 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

default

Reforma integral de la Plaza de los Mataderos, en la Comuna 9

La Bocina 28 de noviembre de 2025
28-charly

“Esquina Charly García” en La Usina del Arte

La Bocina 28 de noviembre de 2025
Tango campeonato baile Usina 19 may 2024 2028

En Mataderos, hay Milonga

La Bocina 28 de noviembre de 2025
27-liquidacion

“Tuve que cerrar dos comercios, y los libertarios se ríen de mi desgracia”

La Bocina 27 de noviembre de 2025