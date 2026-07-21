Adorni aumentó su patrimonio 1400%, en sólo 2 años como funcionario La Bocina 21 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/adorni-aumento-su-patrimonio-1400-por-ciento-c5n.mp3 POPURRÍ XL – 21/07/26 Relacionado Vea también... Adorni no puede salir del país; pronto sería llamado a indagatoria Adorni aseguró que los integrantes del gobierno “somos íntegros” “Adorni gana 3 milllones y medio, y en enero gastó 17 millones sólo de tarjeta” ¿Cómo sabe Adorni que los comunistas no son idóneos? Post navigation Previous: El gobierno de Milei sigue quitándole derechos a los trabajadoresNext: Reunión por seguridad en la Comuna 10 NOTAS RELACIONADAS Con razón no nacen bebés: criar un hijo en CABA cuesta más de $ 1.500.000 La Bocina 22 de julio de 2026 El gobierno de Milei sigue quitándole derechos a los trabajadores La Bocina 21 de julio de 2026 La CGT, las CTA y la UTEP marchan con los jubilados La Bocina 21 de julio de 2026