Las mentiras del “sistema previsional quebrado” y los “jubilados sin aportes”

Sr. Presidente, me voy a permitir realizar algunos comentarios sobre determinados pasajes de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

1.- Comienza diciendo dos falacias: la primera es que el sistema previsional está quebrado y, la segunda, que existan jubilados que no hayan hecho aportes.

2.- Ambas son mentiras, porque el sistema previsional se sustenta con aportes, contribuciones, impuestos de afectación específica y transferencias del tesoro.

3.- Sabido es lo que sostendrá más adelante el discurso y fue parte de su campaña. Que llegó para privatizar el sistema previsional y devolverle el negocio al sistema financiero (tal cual lo propiciaba el Consenso de Washington), con la excusa de la “sustentabilidad”.

4.- Pero más sabido es aún que la sustentabilidad no es una decisión económica, sino política. Porque ni las FFAA, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo son sustentables. Es la decisión política del gobierno de turno la que los hace sustentables, ya que no producen recursos. Pues bien, la decisión política de su gobierno es la de quebrar el sistema previsional, para que puedan volver las AFJP.

5.- Respecto de lo que usted llama “jubilados sin aportes” es muy interesante que los comparte con aquellos que “cumplieron”, porque esos que discrimina, cumplieron con pagar el IVA, el impuesto a los hidrocarburos, al tabaco, a los bienes personales, a las ganancias, etc., etc., todos impuestos que financian las jubilaciones, incluso las de privilegio y, después, se inscribieron en una moratoria que, cuando fue utilizada para que empresarios, comerciantes y profesionales saldaran sus deudas con la AFIP, era una sabia mediada de política económica, pero cuando se utilizó para que los trabajadores a los no les hicieron los aportes, pudieran acceder a un beneficio previsional, fue un dispendio populista inaceptable.

6.- Como verá, si es que se pone a analizar el componente de recursos de la ANSES, no existe ningún jubilado y pensionado que no haya aportado al sistema de seguridad social, le ruego que deje de decir que es así, porque usted es la máxima representatividad institucional del País, no un youtuber.

7.- Dice también, que la fórmula de movilidad es perjudicial para los jubilados, otra mentira. La fórmula de movilidad es procíclica, con lo cual, cuando existen paritarias que le ganan a la inflación, como sucedió entre su entrada en vigor (2009) y 2015, los jubilados le ganaron por mucho a la inflación e incluso a los trabajadores activos.

8.- El problema no es la fórmula, si no los gobiernos neoliberales que ajustan los salarios de los trabajadores activos y, como consecuencia, recaudan menos (la otra variante de la fórmula) y, lógicamente, ello impacta negativamente en los aumentos jubilatorios. Lo que hay que cambiar no es la fórmula, sino las políticas de ajuste sobre los trabajadores.

9.- Por último, y como consecuencia de las primeras dos mentiras que dijo, propone volver a crear un mercado interno de capitales, o sea, transferirle los recursos de los trabajadores a los bancos, para luego pedírselos a tasas usurarias, llamado sistema de capitalización individual. Algo que el tesoro de los EEUU y el FMI propusieron en el Consenso de Washington para los países del tercer mundo, y que fracasó estrepitosamente, ya que Chile, Perú, Colombia y México tienen una tasa de sustitución del entre el 18 y el 22% mientras que nuestros jubilados tienen una del 60%, pero, además pregúntese esto Sr. Presidente: ¿si el sistema de capitalización es tan maravilloso, porqué los EEUU tienen un sistema de reparto obligatorio? Allí tendrá la respuesta.

Dr. Facundo Fernández Pastor