Según Longobardi, “el Banco Central está quebrado” La Bocina 27 de noviembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/11/banco-central-quebrado-longobardi.mp3 POPURRÍ XL – 27/11/25 Relacionado Continue Reading Previous: Acto en el Hospital Velez Sarsfield, por el Día de la eliminación de la violencia contra las mujeresNext: “Tuve que cerrar dos comercios, y los libertarios se ríen de mi desgracia” NOTAS RELACIONADAS “Tuve que cerrar dos comercios, y los libertarios se ríen de mi desgracia” La Bocina 27 de noviembre de 2025 Popurrí, de poco un todo en dúplex: por La Bocina Radio y AM 1010 Onda Latina La Bocina 27 de noviembre de 2025 Algunos creen que las deudas financieras de las familias es “buen síntoma” La Bocina 26 de noviembre de 2025