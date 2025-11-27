Acto en el Hospital Velez Sarsfield, por el Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres

All Boys formó parte de la jornada de concientización organizada por el Hospital Vélez Sarsfield, reafirmando su compromiso con la promoción de derechos, la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia.

La actividad incluyó una exposición fotográfica y una charla a cargo del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), donde se presentaron datos que reflejan la persistente vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y la importancia de fortalecer redes de acompañamiento y contención desde una perspectiva integral.

En representación del club, estuvo presente la socia Paola Campisi, integrante del Departamento de Equidad y Género.

La articulación barrial entre All Boys, el Hospital Vélez Sarsfield y otras organizaciones de la comunidad resulta fundamental para construir espacios más solidarios e igualitarios.

Desde All Boys, como parte activa del barrio, agradecemos la invitación y al equipo del Hospital Vélez Sarsfield por su incansable labor y su compromiso con la salud y la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Reafirmamos nuestro deseo de continuar articulando acciones que fortalezcan a toda la comunidad.

