País violeta: LLA ganó en varias provincias, y en la Ciudad de Buenos Aires La Bocina 26 de octubre de 2025 LLA se impuso en varias provincias, y en algunas el final está abierto, con muy poca diferencia de votos entre el primero y el segundo. llaLL Relacionado Continue Reading Previous: Spinetta-García, Sábado y Domingo de 19 a 20Next: CABA: el partido de Milei ganó en todas las comunas NOTAS RELACIONADAS CABA: el partido de Milei ganó en todas las comunas La Bocina 26 de octubre de 2025 Ya está disponible la app para seguir el resultado de las elecciones La Bocina 26 de octubre de 2025 Oficial: “se vota sin inconvenientes en todo el país” La Bocina 26 de octubre de 2025