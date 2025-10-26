CABA: el partido de Milei ganó en todas las comunas

Con el 94,75% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza logró un amplio triunfo en la Ciudad de Buenos Aires.

Al cierre de esta nota, en lo referente a los candidatos a diputados nacionales, el partido de Milei se impuso ampliamente, con más de 734.000 votos. Fuerza Patria quedó en el segundo lugar, con más de 300.000 votos menos: sumó 418.740. Tercero quedó el FIT con más de 140.000 votos. Y cuarto, Ciudadanos Unidos, con más de 94.000 votos.

De esta manera, LLA sumó 7 diputados, Fuerza Patria 4, FIT 1, y Ciudadanos Unidos 1.

En cuanto a senadores, LLA sumó más de 802.000 votos, contra los 488.000 de FP. El partido de Milei sumó 2 senadores, Fuerza Patria 1.

Concurrió a votar el 69,30% del padrón.

En las comunas, La Libertad Avanza ganó con mayor amplitud en las comunas del norte, y por poca diferencia en las del sur.

En la Comuna 10, LLA ganó por más de 15.000 votos. En la 11, el partido de Milei superó a FP por más de 20.000 votos. En la Comuna 9, LLA se impuso por más de 11.000 votos.

