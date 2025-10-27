La Ruta de las Librerías de Barrio pasa por Liniers

Las actividades se desarrollarán durante octubre 2025 en distintas librerías de la Ciudad, donde autores, periodistas y referentes culturales compartirán charlas, lecturas y experiencias con el público.

Agenda de activaciones confirmadas – Octubre

28 de octubre, 18:30 h – La Nueva Librería (San Telmo): Mercedes Funes presenta su nueva novela Adentro (Editorial Planeta, 2025).

30 de octubre, 19 h – Del Arrabal (Liniers): charla sobre La nueva historia del tango y El ADN del tango, con músicos y tangueros del barrio y un trío de tango en vivo.

Durante noviembre y diciembre, La Ruta de las Librerías de Barrio continuará con nuevas activaciones en librerías de distintos puntos de la Ciudad, entre ellas:

Medio Pan y un Libro (Villa Ortúzar)

(Villa Ortúzar) Abre Mundos (Parque Chacabuco)

(Parque Chacabuco) Dain Usina Cultural (Palermo)

(Palermo) Naesqui Libros (Agronomía).

Además, habrá circuitos en Palermo, Villa Crespo y Villa Ortúzar que invitarán a los vecinos a redescubrir las librerías como espacios que promueven la vida cultural y el movimiento económico de cada barrio.

Asimismo, las librerías que se sumen al recorrido accederán a beneficios exclusivos, como:

La difusión de sus actividades en los canales oficiales

La participación en un mapa digital interactivo para que vecinos y turistas puedan conocer su historia, ubicación y agenda

El acceso a sistemas de fidelización con descuentos y beneficios para los compradores.

También se brindarán capacitaciones, webinars y asesoramiento especializado en áreas como marketing digital, ventas y gestión con inteligencia artificial, junto con jornadas de articulación con editoriales y distribuidoras.

Con esta iniciativa, Buenos Aires reafirma su compromiso con la lectura y con las librerías de barrio, protagonistas del entramado económico, cultural y social que distingue a la Ciudad.