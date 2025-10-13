La Cenicienta, en versión ópera, gratis en el Auditorio de la UNA

La Cenerentola (La Cenicienta)

Ópera de Gioachino Rossini con libreto de Jacopo Ferretti, basada en el cuento La Cenicienta de Charles Perrault.

Producción, preparación musical y puesta en escena por la Compañía de Ópera del DAMus-UNA. Se presenta junto con la Orquesta de Ópera y Teatro Musical del DAMus-UNA. Cantada en italiano, con subtítulos en castellano.

Con entrada gratuita, se presenta el 15 y 16 de octubre a las 19 h. en el Auditorio “Julio García Cánepa”, Av. Córdoba 2445, CABA.