La Cenicienta, en versión ópera, gratis en el Auditorio de la UNA
La Compañía de Ópera del DAMus-UNA presenta la ópera La Cenerentola (La Cenicienta) de Gioachino Rossini, con dirección musical de Marta Blanco, puesta en escena de Bea Odoriz y dirección musical de Fernando Albinarrate al frente de la Orquesta de Ópera y Teatro Musical del DAMus-UNA. El espectáculo se presentará en el Auditorio “Julio García Cánepa”, Av. Córdoba 2445, CABA, el 15 y 16 de octubre a las 19 h.
La Cenerentola (La Cenicienta)
Ópera de Gioachino Rossini con libreto de Jacopo Ferretti, basada en el cuento La Cenicienta de Charles Perrault.
Producción, preparación musical y puesta en escena por la Compañía de Ópera del DAMus-UNA. Se presenta junto con la Orquesta de Ópera y Teatro Musical del DAMus-UNA. Cantada en italiano, con subtítulos en castellano.
Con entrada gratuita, se presenta el 15 y 16 de octubre a las 19 h. en el Auditorio “Julio García Cánepa”, Av. Córdoba 2445, CABA.