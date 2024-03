Hay veces, que un desvelo tiene premio. La otra noche, de madrugada. en un programa de Radio Mitre, Juan Carlos del Missier estaba entrevistando a un vecino que contaba que el Barrio de Liniers tiene su orquesta típica. Me pareció una idea genial. Contó que desde muy chico estaba influenciado por sus abuelos y padres, que siempre escuchaba tangos debajo de la higuera.

El entrevistado era Diego Pirrone Saraco y contó que el viernes siguiente, la orquesta iba a actuar en Acassuso 6930, en el Tanque, un centro

cultural del Barrio de Liniers, donde funcionó una fábrica de calzado. Y allá me fui con la idea de disfrutar su música y hacerle una nota para difundir su actividad. Todo comenzó a las 21 horas con unas clases de bailes de tango, con buena participación del público. Y luego siguió la orquesta. Suena muy bien, el director es Diego, que toca el contrabajo. Con gracia y precisión inicia cada pieza.

Todos los integrantes son muchachos jóvenes, hay una chica que toca el violín. El director es muy generoso con sus compañeros, le muestra su aprecio y su agradecimiento en participar. Mientras la orquesta suena, se pasan unas fotos del Barrio, como los Talleres Ferroviarios, el Mercado de Liniers, las Mil casitas, el tranvía, la Estación Liniers… la primitiva Cancha de Vélez, todo muy emotivo para quienes conocieron estos lugares, muchos ya no están.

No se cobra entrada, se deja un cubre bandoneón para que la gente haga su aporte “a conciencia”. Todo en un ambiente ameno e interesante. Hoy es difícil encontrar y disfrutar una orquesta en vivo, un patio para los bailarines, tomar una copa, etc. Qué bueno!!!

Diego me contó que su vocación es mantener los estilos de las orquestas de Biaggi, Pugliese, Troilo, etc. Me dijo … yo te conozco, resulta que ahora vive en Versalles, a dos cuadras de mi casa. Un día pasó y le dí unos ejemplares de La Bocina, yo no registraba ese momento. Y me contó que estudió en el Jardín Juventud de Liniers, “la escuela la hice en la Escuela N°1 del Distrito Escolar 20 en Guaminí y Cossio… Pasé después al Comercial 32 en Acassuso y Fonrouge… Estudié música en el Parque Avellaneda, en la Orquesta juvenil y después en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires en Gallo y Sarmiento, y sigo estudiando tecnicatura en música”.

Me cuenta: “yo frecuentaba el Bar Mood, de Ramón Falcón y Oliden, y ahí conocí al director del Centro Cultural El Tanque, y me abrió las puertas para que podamos actuar. Ahora tenemos varias fechas reservadas”.

Dice Diego: “Escuchaba tango en la casa chorizo de mi familia, debajo de la parra, fue parte de mi paisaje”. Su papá lustraba zapatos debajo del Puente de la Av. General Paz. “Mi papá era super tanguero y me enseñó a tocar la guitarra. Bailaban con la música de Pugliese. A los 12 años estudié guitarra con Elías Cate. Estudié el contrabajo porque también me gustaba el jazz. En el 2019 formé la orquesta, y grabé el primer disco de estudio de la Orquesta Típica de Liniers. Me sostengo con las clases de contrabajo que doy en el Programa de Coros y Orquesta de la Provincia de Buenos Aires, en el Jaguel y en Guernica: doy clases y coordino el Departamento de Música en la localidad de Canning”.

Agrega que también tiene una banda de rock, una orquesta juvenil. Su señora también está dedicada a la música, es sobrina nieta del recordado músico Atilio Stampone y canta jazz.

Diego me brinda un escrito donde resumen la formación de la Orqueta Típica: “La Orquesta es una apasionante agrupación musical que busca revivir el esplendor de las orquestas bailable de tango de la década del 40… ha logrado fusionar la tradición tanguera y el espíritu del Barrio. Estos talentosos músicos se han sumergido en la historia de la música y la cultura, trayendo consigo el legado de grandes artistas y músicos que florecieron en la zona. Con su interpretación cautivadora y su estilo único, la orquesta recrea la esencia misma del tango transportando a los oyentes a una época de romanticismo y pasión…La piedra fundamental de la Orquesta se encuentra en las valiosas partituras que Alberto Dávila, vecino de Liniers y reconocido director, bandoneonista y arreglador, le brindó a Diego, partituras que habían sido ejecutadas en innumerables presentaciones por los clubes del barrio. Este legado musical es una generosidad de Alberto a Diego y fue el punto de partida de la formación de la orquesta”.

Hay que contar que la orquesta tiene un bandoneonista de San Petersburgo, Rusia, quien cuenta que de chico, en su casa, se escuchaban tangos; y un venezolano que está arraigado en país. Todos los músicos están unidos por la música y por el amor al tango.

Dice Diego: “me interesa que el Barrio tenga su orquesta típica como era antes, no tiene un cantor permanente, es ocasional”.

Fue un gusto conocer a Diego, es muy amable, da gusto conversar con él.

Recomiendo las próximas actuaciones en El Tanque, Acassuso 6930, casi Cosquín a las 21 horas, los días 19/04; 10/05; 14/06 y 19/07. No se lo pierdan.

FELICITACIONES, DIEGO, MERECÉS VOS Y LA ORQUESTA MUCHOS

EXITOS!!!

Susana Boragno