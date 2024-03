En los últimos años, bajó 50% el embarazo en adolescentes

El porcentaje de adolescentes de entre 15 y 19 años con hijas e hijos nacidos vivos pasó del 13,1% en 2010 al 6,4% en 2022. Es decir, disminuyó en casi un 50% en esos 12 años. En 2001, el porcentaje había sido 12,4%.

Esta tendencia ya se venía reflejando en los informes anuales del Ministerio de Salud. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, se pasó de una tasa de 33,7 por mil mujeres de 10 a 19 años en 2014 a una tasa de 13,7 por mil mujeres en 2021.

Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), aseguró a Chequeado en esta nota que las políticas que se implementan desde hace varios años en la Argentina contribuyeron al descenso de la fecundidad adolescente. “Es mérito de políticas de Estado que se mantuvieron”, señaló.

Por ejemplo, la especialista destacó las políticas que favorecen el acceso gratuito a los insumos anticonceptivos. En especial, al implante subdérmico (anticonceptivo de larga duración que se aplica debajo de la piel) que desde 2014 se sumó a la canasta de métodos anticonceptivos gratuitos. “Sabemos que es el que más y mejor protege a las adolescentes, las cubre por cuatro años”, dijo.

Ramos también destacó la aparición y uso del medicamento misoprostol, que puede ser utilizado para realizar abortos seguros, como otro de los motivos que explican el descenso de embarazos adolescentes.

El impacto del programa de Educación Sexual Integral (ESI) también sería otro factor a tener en cuenta, según Ramos. En cualquier caso, la especialista aclaró que el descenso de la fecundidad adolescente es un fenómeno complejo que corresponde a múltiples razones. Por ejemplo, a los cambios culturales. “La preferencia por tener hijos empezó a competir con otras oportunidades y otras formas de desarrollo personal para las mujeres”, indicó Ramos.

Y agregó: “Es una confluencia de factores, donde sin duda las políticas sistemáticas que Argentina ha tenido en los últimos 15 años han mostrado sus efectos”.

Otros datos relevantes sobre la fecundidad adolescente

El 42% de las chicas de 14 años que son madres no asisten al colegio, según el Censo 2022. ¿Qué ocurre con las que no son madres? El 95,3% de las adolescentes de 14 años que no tienen hijos van a la escuela.

Del mismo modo, el 58% de las adolescentes que tienen entre 15 a 19 años y son madres, no asisten a la escuela, mientras que el 84,9% de las chicas de la misma edad que no tienen hijos, sí están escolarizadas.

Si se tiene en cuenta la actividad económica, se observa que el 28,6% de las chicas de 14 años que son madres, son mujeres económicamente activas: trabajan al menos una hora o buscan activamente un empleo. El porcentaje se reduce al 5,4% para las mujeres de 14 años que no tienen hijos.

Por otra parte, el 36,6% de las mujeres de entre 15 y 19 años que son madres son económicamente activas, mientras que el porcentaje disminuye al 22% para aquellas que no lo son.

