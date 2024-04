Polémica: el jefe de gobierno “limpia” a personas en situación de calle

El posteo del jefe de gobierno Jorge Macri en su cuenta oficial de Instagram, en el que habla de “garantizar limpieza y seguridad” mientras muestra cómo saca a personas en situación de calle, mereció el repudio de usuarios y ONG’s.

En Instagram, la cuenta con tilde azul @jorgemacri posteó:

Como se verá, no se hace referencia alguna al destino de las personas en situación de calle que el Gobierno de la Ciudad echó de ese lugar, para “garantizar limpieza y seguridad”.

Al respecto, diversos usuarios manifestaron su rechazo al operativo, como por ejemplo @lalocadeltupper, que respondió:

“Wow. Cómo no les da pudor y vergüenza??? Ni digo hacerlo, que ya lo hacían antes, pero comunicarlo así?? Estamos alcanzando nuevos límites de insensibilidad alarmantes. El foco en la estética más que en las personas. La verdad que no es así como quiero que gestionen los problemas de la ciudad. Me resulta muy triste esto”.

Ludmimariana dice: “Orden y limpieza? Encima que están en situación de calle se toman el privilegio de filmar y hacer un reel con esto”.

Armando Barreda le pregunta en X: QUIEN TE ASESORA EN COMUNICACIÓN…??? PARA ESTO ECHASTE EL 30 % de la gente??? OPERSTIVO DE LIMPIEZA????

Otra usuaria, @ChinaBustosOk, le pregunta: Jorge, cómo ciudadana con empatía que soy, me gustaría que informes públicamente a dónde mandaste a esa gente. Porque hacer historias dónde despojas a gente en situación de calle de sus cosas y poner “orden y limpieza” es un poco nazi y quiero respuestas.

Por su parte, Julián Marchante apela a la ironía: Oh! El excelentísimo Sr. Gobernador Jorge Macri ha inventado la máquina de borrar pobres! Wow! Gracias Sr. Gobernador, qué haríamos sin usted!

El prestigioso organismo de DDHH Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se manifestó al respecto: “no es un problema de ‘orden’, ‘limpieza’ o ‘seguridad’, como dice Jorge Macri en sus redes sociales. No son basura, ni delincuentes. Son personas que no tienen vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y merecen una respuesta humana“.