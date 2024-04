Piden a Jorge Macri que dé explicaciones sobre su operativo de “orden y limpieza”

La diputada porteña, Cele Fierro (MST-FIT Unidad), pide interpelar al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la Legislatura. Luego del escandaloso video que difundió, comparando a personas en situación de calle con basura, y su desalojo forzado como “Operativo Especial Orden y Limpieza”.

La referente de izquierda porteña, denunció: “Lo de Macri y su discurso facista no sorprende. No es un exabrupto o una expresión aislada, ya lo escuchamos decir que los pobres ‘usaban como monoambientes a los cajeros’, también la estigmatización reaccionaria, anticientífica y poco seria del Jefe de Policía Kravetz en relación a que el 50% de la población en situación de calle tiene antecedentes penales, afirmación brutal que nunca documentó! Y ahora este video aberrante donde compara a personas con basura que hay que desaparecer para limpiar el espacio público. Es un discurso fascista que crea un clima de odio social ante un sector extremadamente vulnerable que se multiplica como resultado del ajuste brutal a nivel nacional y porteño junto a la ausencia total de políticas públicas”.

Cele Fierro, agregó: “El ministro que secundó a Jorge Macri en este operativo, no puede durar ni un minuto más a su cargo. Macri no solo tiene que dar explicaciones de semejante brutalidad sino también, cuál es el plan, más allá de los discursos fascistoides, para dar una salida humana y de contención a las miles de familias en situación de calle en la Ciudad. Vamos a exigir que no se repita nunca más esto, que preparan el terreno para brutalidades como llevó adelante, en su momento, Mauricio Macri con el grupo parapolicial anti pobres en la Ciudad, conocido como ‘UCEP’ con denuncias por desaparición de personas”.

Y finalizó: “Esperamos que Jorge Macri y cía que son un elenco valiente usando las fuerzas represivas y públicas con los sectores más vulnerables, como la represión en la 9 de julio, sea valiente para venir a dar la cara y no se oculte como un cobarde”.