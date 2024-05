Gran acatamiento al paro general en CABA

Pese a que varias líneas de colectivos están circulando, es importante el acatamiento a la medida de fuerza impulsada por los sindicatos que integran las diferentes centrales obreras.

Aún con la presión de los gobiernos de descontar el día (tanto el nacional como el porteño), y a que diversas líneas de colectivos cumplen con sus recorridos habituales, no se ve gente en las calles durante el 9 de Mayo, día del paro general convocado por la CGT y las CTA.

Un colectivero que está trabajando durante la medida de fuerza, declaró a Crónica TV: “no se ve a nadie”. Así lo demuestran las imágenes de los diversos canales de noticias. Las paradas de colectivo se ven vacías.

Los medios televisivos hicieron hincapié en que al no haber transporte público, las personas no podían llegar a sus trabajos. Pero las imágenes mostraban colectivos vacíos, haciendo sus recorridos. Es decir: los trabajadores decidieron adherirse al paro, pese a los esfuerzos de empresas de transporte como DOTA.

A las 9 de la mañana, todavía con cara de sueño, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a alentar a que los ciudadanos se empoderen de la “libertad de trabajar”, pese al “regreso de las mafias” que, para ella, significaron los atentados contra líneas de colectivos que están circulando.

Un trabajador en relación de dependencia resumió sobre la alta adhesión al paro, a través de su propia experiencia: “con la miseria que cobro, ya me da lo mismo que me descuenten el presentismo, el día, o lo que fuera. Igual, no me alcanza para nada“.

Claudio Serrentino