Estudian la concentración de la propiedad inmueble en Buenos Aires

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analiza quiénes son los dueños de casas y departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. El 96,5% de las y los propietarios son personas físicas, y apenas el 3,5% son personas jurídicas. Sin embargo, dichas entidades poseen el 11,9% de las propiedades de la ciudad. La ACIJ se pregunta: ¿Estamos ante un fenómeno de gran concentración de la propiedad inmueble en la Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires, el 40,3% de los hogares está compuesto por personas que viven en una vivienda de su propiedad. Este porcentaje viene en descenso sostenido desde 2003, cuando representaba un 65,5% de los hogares. En contraste, la cifra de quienes alquilan alcanza un 38,9%, la cifra más alta en décadas.

Esta dinámica, además, se da en un período en el cual la población de la ciudad permaneció relativamente estable y la construcción de viviendas creció de forma continuada.

En los debates sobre la situación de las personas que alquilan, por lo general no aparece analizada la otra parte de la relación contractual: los dueños de las viviendas. Si bien existe una percepción extendida acerca de que el mercado de alquiler en Buenos Aires -y en Argentina en general- no está estructurado alrededor de empresas o grandes propietarios, no existen datos concluyentes que respalden o refuten dicha percepción.

En este escenario, elaboramos el informe “Los dueños de la Ciudad”, que busca aportar datos sobre las características de las personas propietarias en CABA. ¿Tienen una gran cantidad de propiedades o tienen sólo la vivienda que habitan? ¿En qué partes de la ciudad se localizan sus propiedades? ¿Cuál es la incidencia de los terrenos baldíos? ¿Estamos ante un fenómeno de gran concentración de la propiedad inmueble en la Ciudad de Buenos Aires?

Desde ACIJ creemos que estas preguntas son importantes para entender de forma acabada cómo se estructura el mercado inmobiliario en general, y el de alquileres en particular. Además, esta información resulta clave para tener una mirada más exhaustiva de cara a establecer regulaciones, incentivos y políticas públicas en general, tendientes a garantizar el derecho a una vivienda digna.

Compartimos algunos resultados:

Según la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) existen 1.028.022 de personas físicas y jurídicas que tienen al menos el 50% de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires . Todas sus propiedades suman 1.523.651 inmuebles declarados.

. Todas sus propiedades suman 1.523.651 inmuebles declarados. Cada propietario/a tiene, en promedio, 1,5 inmuebles. Las personas físicas propietarias tienen cada una, en promedio, 1,4 inmuebles, mientras que las jurídicas, 5,1. El 96,5% de las y los propietarios son personas físicas y apenas el 3,5% son personas jurídicas. Sin embargo, dichas empresas poseen el 11,9% de las propiedades de la ciudad .

. El 72,3% de las personas físicas y jurídicas propietarias tiene una propiedad, el 16,7% dos, y el 11% tiene, al menos, tres inmuebles .

. El 10% de las personas propietarias físicas y jurídicas de la CABA con más inmuebles concentra el 33% del total de las propiedades de la ciudad, mientras que el 1% concentra el 12% del total .

. El 10% de las personas físicas y jurídicas que más valuación fiscal acumula concentra el 60% del valor fiscal total de la ciudad, y el 1% de los que mayor valor posee concentra el 35%.

LEER EL INFORME COMPLETO

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)