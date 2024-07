Piden reformar la ley de electrodependientes

Referentes de organizaciones sociales pidieron en la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, una reforma de la ley de Electrodependientes, para que haya energías alternativas en los hogares que tienen familiares con esa enfermedad. Pero para poder avanzar en esta ley, se necesitará un acuerdo político entre los bloques opositores y la Libertad Avanza.

Uno de los inconvenientes para avanzar en la reforma de la ley de Electrodependientes es que se debe tratar en las comisiones de Energía y de Presupuesto, que son presididas por Lorena Villaverde (LLA-Rio Negro) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), quienes no van avanzar en ningún proyecto que no tenga el respaldo del Gobierno Nacional.

El presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (UP-Buenos Aires), señaló que para avanzar en la ley se necesita hacer un plenario conjunto con Energía y Presupuesto y Hacienda, pero advirtió que si hay resistencia de la Libertad Avanza también “hay mecanismos para obligar a tratar un proyecto con el aval de tres legisladores”.

“Nuestro compromiso es para que este proyecto se pueda trabajar en un plenario de comisiones. Vamos insistir para que Presupuesto y Energía se reúnan para que salga de las comisiones y se apruebe la ley y vamos a estar atentos a las reglamentaciones”, agregó.

A lo largo de toda la reunión donde se trató como tema central la reforma de ley de electrodepedientes, los referentes de diferentes organizaciones que tienen familiares electrodependientes señalaron que es vital que se cumpla con la actual norma, pero que se incluyan modificaciones para ninguna familia se quede con la energía para garantizar la atención de las personas que tienen esta enfermedad.

El presidente de la Asociación Asociación Argentina de Electrodependientes, Mauro Stefanizzi, dijo que es importante que se pueda tratar esta ley y que este tema “trasciende la política partidaria porque se trata del derecho a la salud y la vida” y que haya “claridad” en la ley porque señaló que “si no quedamos a la voluntad o a la interpretación del gobierno y cuando viene un gobierno que quiere ajustar, que no puede hacerlo”.

“Quiero pedir que se pueda tramitar en un plenario conjunto, porque sabemos cuáles son los plazos legislativos. Nos tocó con la ley nacional 27.351, que después estuvo parada en la Comisión de Energía y en la comisión de Presupuesto y de Hacienda.Tardamos casi dos años. Falleció una persona en ese plazo también. Entonces, la verdad que pedimos que se pueda tratar en forma urgente”, agregó.

A su vez, la referente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, Marcela Gómez, dijo que “la Ley de Electrodependientes nos trajo la tranquilidad de saber que nosotros podemos salir de casa y que los aparatos de electromedicina siguen funcionando, que nuestro hijo sigue respirando. y es una tranquilidad. Agradezco nuevamente porque Lautaro no puede hablar, así como no respira no puede hablar, y hoy soy la voz de él. Así que es muy difícil atravesar esta situación”.

Subrayó que “tenemos la fuente alternativa en casa pero tuvimos que hacer la readecuación. Es una ley más y venimos a pedir por esta ley para que cada electrodependiente pueda tener una fuente alternativa en su domicilio, que sepa que si se corta de luz su hijo, su familiar puede seguir viviendo, puede seguir respirando”.

En tanto, Soledad Arce de la Sociedad Argentina de Electrodependientes, dijo que “Gracias a esta ley mi hijo tiene una mejor calidad de vida. Nunca nadie me habló de calidad de vida y teniendo las herramientas necesarias. Necesitamos que traten esta ley en forma urgente, porque nos garantiza la salud de nuestros hijos”.

Por su parte, el diputado de Izquierda Nicolás del Caño señaló que “les voy a entregar una carta de los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad porque tuvieron 350 despedidos y necesitan ser atendidos por la comisión”.

En tanto, la diputada Natalia Sarapura (UCR-Jujuy) dijo: “Nosotros hemos hecho un acuerdo político y humano, en la comisión, para tratar los temas de discapacidad en una agenda que supere las cuestiones partidarias, que ponga los derechos de las personas con discapacidad como prioridad”.

A su vez, el legislador kirchernista Carlos Castagneto señaló que “Esto surge por el gran incremento que hubo en las tarifas eléctricas y lo bueno es que se pudo aprobar una ley” pero ahora “necesitamos una reforma para tener fuentes alternativas o permanentes, definir las metodologías. La obligación en el hogar para tener energía rápida”.

